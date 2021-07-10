В Черном море акула поплавала среди отдыхающих

В Черном море небольшая акула из рода катранов поплавала среди отдыхающих. Это произошло на побережье в Краснодарском крае, сообщает «Блокнот. Краснодар». Рыба оказалась на мелководье после недавнего шторма.

На снятом одним из очевидцев видео заметно, что катрана окружили толпой, а некоторые зачем-то начали дергать рыбу за хвост. Все это сопровождалось криками детей. В итоге акулу оставили в покое, и она уплыла на глубину.

Катран, он же обыкновенная колючая акула, обитает на глубине до 1460 метров. В длину такая рыба может достигать 150 сантиметров. Катраны обитают в умеренных водах континентального шельфа по всему миру: от Исландии до Средиземного и Черного морей. На людей катраны не нападают.