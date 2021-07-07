Огромная тупорылая акула принесла рыболову 1,5 миллиона рублей

Акула рекордных размеров принесла крупный выигрыш рыболову из города Мобил американского штата Алабама. Об этом сообщает издание The Clarion-Ledger.

Дэвид Роджерс (David Rogers) и Бретт Ратледж (Brett Rutledge) рыбачили в Мексиканском заливе примерно в 50 километрах от берега. По словам Роджерса, они уже поймали четырех маленьких акул, когда клюнуло что-то крупное. Оказалось, что рыба весом 4,5 килограмма, которую он использовал в качестве наживки, заинтересовала огромную тупорылую акулу.

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«Мне потребовалось еще около 30 минут, чтобы подтянуть ее к лодке, — утверждает рыболов. — Потом мы с Бреттом еще где-то час пытались затащить акулу в лодку». Им удалось справиться с ней лишь после того, как они перевязали ее голову веревкой.

Пойманная рыба весила 170 килограммов. Это позволило Роджерсу побить рекорд штата, составлявший 160,5 килограммов. Кроме того, он получил 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) за победу в ежегодном конкурсе «Миссисипское глубоководное родео».

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Они обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось, что в США участники спортивной рыбалки случайно поймали агрессивную акулу-людоеда. Хищная рыба набросилась на лодку, но команде удалось подобраться к борту и отпустить ее.