В Шереметьево объяснили гигантские очереди у стоек регистрации

Гигантские очереди в московском аэропорту Шереметьево, который работает в условиях большого количества рейсов летом, возникли из-за проверок документов по COVID-19, для этого выделены дополнительные стойки регистрации. Об этом рассказала директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова, сообщает РИА Новости в субботу, 10 июля.

«В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», — объяснила она, комментируя сообщения об очередях в ряде Telegram-каналов.

Она подчеркнула, что при регистрации пассажиров на международные рейсы ведется проверка наличия у них ПЦР-тестов, сроков их действия и соответствия персональным данным.

Представитель воздушной гавани также рассказала, что в терминалах аэропорта на мониторах и цифровых поверхностях, а также по громкой связи сообщается о необходимости соблюдении мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19. В зонах выдачи багажа пассажиров, прибывших из-за границы, информируют о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Орландо (США) пропустившая рейс пассажирка впала в бешенство и на глазах своих двоих детей разгромила стойку регистрации и побила сотрудника аэропорта.