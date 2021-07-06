В МИД Украины отреагировали на скандал с выгнавшим украинцев польским пилотом

В МИД Украины отреагировали на скандал с польским пилотом, который со словами «я король самолета» запретил украинцам подниматься на борт лайнера, следовавшего из города Познани в украинскую Одессу. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на официального представителя МИД Украины Олега Николенко.

«Видели эту информацию в СМИ. Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше ее проверить», — сказал Николенко.

Представитель аэропорта в Познани Блавей Патрин в свою очередь заявил, что во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе, передает РИА Новости. Однако, по его словам, сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вел себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам, нет.

Ранее сообщалось, что 3 июля польский пилот авиакомпании Ryanair запретил 30 украинским пассажирам подниматься на борт лайнера, следовавшего из города Познани в украинскую Одессу, со словами «я король самолета». Воздушное судно прилетело в пункт назначения с опозданием на час из-за неадекватного поведения члена экипажа.