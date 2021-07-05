Польский пилот запретил украинцам подниматься на борт со словами «я король»

Польский пилот запретил украинцам подниматься на борт лайнера, следовавшего из города Познани в украинскую Одессу, со словами «я король самолета». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Так, воздушное судно прилетело в пункт назначения с опозданием из-за неадекватного поведения члена экипажа. Уточняется, что инцидент произошел на борту рейса ирландской авиакомпании Ryanair, который должен был вылететь из Польши 3 июля в 10:15 утра.

По словам очевидцев, пилот по неизвестным причинам запретил почти 30 пассажирам совершать посадку, из-за чего рейс задержали на час.

«Во время регистрации произошли некоторые сбои в работе. Подробности неизвестны. Ситуация расследуется», — рассказали представителя аэропорта Познань-Лавица, однако более подробную информацию разглашать не стали.

Ранее в июне пилот американской авиакомпании Frontier Airlines приземлил самолет мимо взлетно-посадочной полосы и напугал пассажиров. Инцидент произошел с лайнером Airbus 320 в вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана 4 июня. По словам очевидцев, находившихся на борту, посадка была жесткой.