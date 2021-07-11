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В Дагестане туристок приняли за мужчин в платьях и призвали наказать

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В Дагестане туристок приняли за мужчин в платьях и призвали наказать. Запись с женщинами публикует Kaspiysk_life на своей странице в Instagram.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, несколько женщин сидят за столиком в кафе. Автор видео предположил, что это мужчины в женской одежде.

«За подобные шутки и провокации в Дагестане могут не только побить, но и убить. Не знаем, в какие игры играют эти "женщины", но того, что их могут побить, они явно не боялись. Целью, скорее всего, было вызвать гневную и яростную реакцию дагестанцев, даже не смотря на то, что они могли спровоцировать людей на убийство», — написал администратор Telegram-канала «Совесть Дагестана»

В комментариях один из пользователей призвал МВД их задержать и заставить извиниться на своей странице.

Позже помощник депутата Госдумы, дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев, предположил на своей странице в Instagram, что одна из девушек — профессиональная спортсменка. Он призвал земляков не распространять ложные сведения.

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