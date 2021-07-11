Американка на угнанном пикапе устроила дебош и попалась при заказе в McDonald's

Жительница американского штата Массачусетс Джоанна Гарделл угнала пикап со строительной площадки, после чего устроила дебош на дороге. Остановить ее удалось только после того, как женщина решила заказать еду в McDonald's, сообщает FoxNews.

За время поездки она неоднократно проезжала на красный свет, выезжала на встречную полосу, причем во время одного из таких маневров столкнулась с фургоном.

Владелец пикапа оснастил его GPS-трекером, поэтому полиция смогла вычислить нахождение автомобиля без продолжения преследования. Они позвонили в McDonald's и попросили сотрудников задержать заказ.

Но когда полицейские попытались арестовать Гарделл, она заявила, что пикап принадлежит ей, после чего протаранила патрульную машину, другой автомобиль посетителя ресторана, а затем выехала на траву и застряла. В итоге женщину задержали, ей предъявлены многочисленные обвинения. Возможная причина ее поведения не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии мужчина в трусах залез на церковь, поджег крест, а потом бросился бежать от прибывших на место полицейских по крышам. Погоня продолжалась около двух часов, поймать преступника удалось только после того, как он разбил окно и влез в чужую квартиру.