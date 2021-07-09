Из жизни
 
Последние новости
Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити
Женщина сбросила 20 килограммов и поделилась своим методом похудения
Россиянам назвали способы избежать теплового удара
Автогигант бросил вызов Tesla
Регуляторы отвергли предложение Pfizer вакцинировать всех людей тремя дозами
Названа цена самой дешевой квартиры в «Москва-Сити»
США добавят еще десять китайских компаний в черных список
Названа причина эволюции сложной жизни на Земле
В Колумбии задержан годами насиловавший воспитанников работник детсада
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина в трусах поджег крест на церкви и сбежал по крышам от полиции

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: FOX 11

В США, штат Калифорния, мужчина в трусах залез на церковь и поджег крест, после чего попытался сбежать от прибывших на место полицейских по крышам. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел вечером в среду, 7 июля. По данным издания, 25-летний житель Сан-Франциско по имени Джон Доу залез на католическую церковь имени Святой Марии в районе Бойл-Хайтс по строительным лесам. Заметивший его охранник предположил, что мужчина хотел спрыгнуть, так как он постоянно повторял «Я не хочу этого делать».

После того, как мужчина поджег крест и пнул ногой статую, пытаясь опрокинуть ее, он совершил два прыжка с крыши на крышу, а затем повис на электрических проводах и начал ползти по стене. Сверху он начал бросать в собравшихся внизу людей с криками о том, что его хотят убить. Полицейские выслеживали мужчину на вертолете. Задержать американца удалось лишь после того, как он разбил окно и вломился в квартиру, спасаясь от двухчасовой погони.

Как рассказал телеканалу FOX 11 представитель архиепископии Лос-Анджелеса Итцель Магана, здание церкви получило некоторые повреждения, в том числе несколько разбитых витражей, однако в результате инцидента никто не пострадал. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Ранее в Великобритании участники подпольной новогодней рейв-вечеринки разгромили историческую церковь, которой более 500 лет. Британцы нанесли храму ущерб на сумму около тысячи фунтов стерлингов (1367 долларов). Они разбили окно в церкви, а также разбросали мусор по всему зданию. Полицейские сообщили, что их забрасывали ракетами, когда они пытались разогнать толпу, но они все же смогли прекратить вечеринку. Организаторам мероприятия выписали штраф в размере 18 тысяч фунтов стерлингов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Half-Naked Man Sets Fire Atop Boyle Heights Church, Jumps From Rooftops And Rappels Down Power Lines
Man lights church cross on fire; jumps from rooftop to rooftop in attempt to evade police
Участники незаконной рейв-вечеринки сломали руку полицейскому и распугали коров
Прихожанин и священник подрались из-за маски в храме Москвы
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
01:56 5 июля

110-летний супердолгожитель рассказал о жизни и дал совет молодежи

22:15 4 июля

Мужчина установил мировой рекорд по поеданию хот-догов

14:19 4 июля

Принц Чарльз рассказал о вызывающей у него непреодолимое желание танцевать песне

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
13:19 4 июля

Риелтор оказался долларовым миллиардером из-за ошибки в банке

08:25 4 июля

Американский зоопарк начал прививать животных от коронавируса

05:32 4 июля

Названы пять признаков непригодной для еды рыбы

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
00:47 4 июля

Назван способ быстро похудеть без диет

23:03 3 июля

Названы затрудняющие похудение продукты

15:30 3 июля

Драка львов в российском цирке попала на видео

Россия
«Возили по церквям и психотерапевтам»
История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
Россиян спросили о необычном способе спасения от жары
 
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.
Он рухнул при посадке
«Отказаться от своего ребенка? Никогда!»
Сему спасет срочная операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь.
Все материалы
Мир
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Все материалы
Бывший СССР
Борьбу Зеленского с олигархами назвали обнулением украинских ценностей
«Чтоб конкуренты в земле лежали»
Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
Политолог оценил роль Медведчука во встрече Зеленского и Путина
«Мы тут как подопытные»
Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?
Житель Киева открыл стрельбу по полицейским и заперся в квартире
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
«Куратор» Украины из Госдепартамента возглавит посольство США
Все материалы
Экономика
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Названы самые вероятные символы на новых рублях
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Названы любимые цвета пользователей Сбербанк Онлайн
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
В Год науки правительство поддержит молодых ученых
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Все материалы
Наука и техника
Ученые нашли резервуар коронавируса в организме человека
«Роскосмос» запустит «Науку» и затопит «Пирс»
Раскрыта ключевая особенность всех iPhone 14
Раскрыта причина появления загадочной звезды в Млечном Пути
Все материалы
Спорт
Газзаев назвал риски для сборной России из-за отставки Черчесова
Лионель Месси (в центре)
Партнерский материал
«Не надо считать его богом»
Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
Валуев порассуждал о справедливости отставки Черчесова
Станислав ЧерчесовЧерчесова уволили из сборной России после провала на Евро.
Кто может занять место главного тренера?
Названа помешавшая назначению двух иностранных тренеров в сборную России причина
Илья Авербух«Не завидую девчонкам»
Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
Министр спорта оценил отставку Черчесова и назвал план спасения футбола России
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер оценил увольнение Черчесова
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Популярный российский комик вспомнил о «вербовке» в КВН
Российский мэр посоветовал комику Мусагалиеву не приезжать «ради безопасности»
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Ведущая Первого канала вспомнила о жизни в Лондоне и назвала ее главный минус
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Гипнотерапевт назвала правила для улучшения сна
Враждующие принцы Гарри и Уильям наладили отношения
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Суд разрешил школе бить учеников током
Найден обладатель самого длинного языка в мире
Все материалы
Dodge выпустит электрический маслкар
Cadillac Escalade: поменялся во всём, но остался собой
Мы поездили на самом большом и самом дорогом Кадиллаке
Стало известно, когда дебютирует электрический Renault Megane
Новый S-Class: это надо видеть
Мы уже не знаем, как описывать этот Mercedes словами, поэтому сняли видео
Skoda запустила продажи новых версий Karoq в России
Новый Kia Sportage: раскрыты моторы и оснащение
Южнокорейский кроссовер готовится к дебюту с двумя классическими ДВС
Новый Kia Sportage бьет рекорды по количеству предзаказов
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
Кафтан, шаман и Чингисхан.
Что скрывает традиционная одежда разных народов России?
«За спиной девять тысяч километров России»
Какие секреты прячет Владивосток и зачем сюда ехать туристу
Башмет и Мацуев выступят на фестивале искусств в Удмуртии
Ставропольские врачи начали применять уникальный метод лечения туберкулеза
Россиянам предложат раскопать Татарское городище
В аэропорту Хабаровска откроется филиал Пушкинского музея
Все материалы