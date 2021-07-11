Эксперт оценил грозящий за выпуск аварийного трапа самолета штраф

Пассажиру, который открыл дверь самолета в Шереметьево и «выпустил» аварийный трап, может грозить штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей. Такую оценку в беседе с «Комсомольской правдой» дал эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

«При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать, но все это еще надо будет доказывать», — уточнил специалист и добавил, что состоятельность суммы будет доказываться в суде, а нарушившего правила пассажира теперь, вероятно, внесут в черный список авиакомпании.

По его словам, члены экипажа также несут ответственность за действия пассажиров. Поэтому комиссии по расследованию инцидента еще предстоит выяснить, почему дверь смогли так легко открыть.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» решила взыскать убытки с пассажира, открывшего дверь самолета. По словам представителя перевозчика, сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июля, на рейсе Москва — Анталья. По информации перевозчика, вылет задерживался на 20 минут. Как сообщили пассажиры, в этот момент система кондиционирования в салоне авиалайнера не работала — некоторые из путешественников теряли сознание из-за духоты.

Устав ждать, 42-летний Владимир Кузнецов отправился к аварийному выходу и открыл его. Система выпустила надувной трап. Авиакомпании в результате пришлось перенести время вылета и заменить самолет.