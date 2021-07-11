Заслуженный пилот СССР оценил ситуацию с открытием аварийного люка в Шереметьево

Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов оценил ситуацию с задержкой в Шереметьево авиарейса, следовавшего по маршруту из Москвы в Анталью, из-за открывшего аварийный люк мужчины. Он прокомментировал инцидент «Московскому Комсомольцу».

«Конечно, самостоятельно пассажир не имеет право открывать запасной люк самолета. Но, скорее всего, этот пассажир не знал, какие от этого могут быть последствия. Думаю, если бы ему было известно, что вместе с люком тут же надувается и выбрасывается запасной трап, он бы ничего подобного делать не стал», — высказал мнение бывший пилот.

Также Смирнов пояснил, что в таких случаях этот «огромный трап» нужно собрать и снова вмонтировать в дверь запасного люка. «А это значит, что самолет становится нерабочим на какое-то время, что, собственно, и произошло в той ситуации. В результате пассажиров опять высадили, багаж перегрузили, так как рейс пришлось выполнять уже на резервном самолете. Вот потому и произошла задержка», — отметил он.

По его мнению, в данном случае суд вряд ли встанет на сторону авиакомпании, так как она обязана создавать нормальные условия для пассажиров, тем более, в «такую аномальную жару». «У нас же теперь здесь по климату уже не Россия, а Африка!» — подчеркнул Смирнов, добавив, что командир корабля должен был вмешаться и объяснить пассажирам, почему не работают кондиционеры.

Ранее очевидица раскрыла детали инцидента с задержкой авиарейса, о котором идет речь. По словам женщины, остальные пассажиры на борту видели, кто именно открыл аварийный люк, однако вступились за мужчину. В итоге он смог улететь в Турцию на следующем самолете.

Утром в воскресенье, 11 июля, был задержан на два часа вылет рейса Москва — Анталья из аэропорта Шереметьево, когда на борту уже находились люди. Система кондиционирования в самолете не работала — некоторые из пассажиров теряли сознание из-за духоты. Устав ждать, мужчина открыл дверь лайнера. В результате инцидента авиакомпании «Россия» пришлось перенести время вылета и заменить воздушное судно.