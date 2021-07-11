Путешествия
 
Последние новости
Пушков прокомментировал планы Украины депортировать россиян
Военные США заявили о неготовности к «войне будущего»
В Москве отпразднуют Курбан-байрам по-новому 
Российские ученые оценили данные о защищающих от «дельта»-штамма вакцинах
Путин наградил Малахова и Корчевникова
Додон анонсировал новый период в истории Молдавии
Мясников вспомнил о казнях гомосексуалов после скандала со «ВкусВиллом»
Рогозин призвал российских олигархов тратить деньги на космос
Появилось видео инцидента с открытием аварийного люка в Шереметьево
Новости партнеров
Прослушать новость

Заслуженный пилот СССР оценил ситуацию с открытием аварийного люка в Шереметьево

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр видео: Telegram

Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов оценил ситуацию с задержкой в Шереметьево авиарейса, следовавшего по маршруту из Москвы в Анталью, из-за открывшего аварийный люк мужчины. Он прокомментировал инцидент «Московскому Комсомольцу».

«Конечно, самостоятельно пассажир не имеет право открывать запасной люк самолета. Но, скорее всего, этот пассажир не знал, какие от этого могут быть последствия. Думаю, если бы ему было известно, что вместе с люком тут же надувается и выбрасывается запасной трап, он бы ничего подобного делать не стал», — высказал мнение бывший пилот.

Также Смирнов пояснил, что в таких случаях этот «огромный трап» нужно собрать и снова вмонтировать в дверь запасного люка. «А это значит, что самолет становится нерабочим на какое-то время, что, собственно, и произошло в той ситуации. В результате пассажиров опять высадили, багаж перегрузили, так как рейс пришлось выполнять уже на резервном самолете. Вот потому и произошла задержка», — отметил он.

По его мнению, в данном случае суд вряд ли встанет на сторону авиакомпании, так как она обязана создавать нормальные условия для пассажиров, тем более, в «такую аномальную жару». «У нас же теперь здесь по климату уже не Россия, а Африка!» — подчеркнул Смирнов, добавив, что командир корабля должен был вмешаться и объяснить пассажирам, почему не работают кондиционеры.

Ранее очевидица раскрыла детали инцидента с задержкой авиарейса, о котором идет речь. По словам женщины, остальные пассажиры на борту видели, кто именно открыл аварийный люк, однако вступились за мужчину. В итоге он смог улететь в Турцию на следующем самолете.

Утром в воскресенье, 11 июля, был задержан на два часа вылет рейса Москва — Анталья из аэропорта Шереметьево, когда на борту уже находились люди. Система кондиционирования в самолете не работала — некоторые из пассажиров теряли сознание из-за духоты. Устав ждать, мужчина открыл дверь лайнера. В результате инцидента авиакомпании «Россия» пришлось перенести время вылета и заменить воздушное судно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экс-пилот посчитал, что суд оправдает открывшего аварийный трап пассажира
Появилось видео инцидента с открытием аварийного люка в Шереметьево
Пассажирка раскрыла детали инцидента с открытием люка на рейсе Москва — Анталья
Путешествия
Путешествия00:0118 мая

«Я остался жив лишь чудом».

Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
12:26 7 июля

Авиакомпания «Победа» вернула пассажирам все долги

11:10 7 июля

Роспотребнадзор изменил правила возвращения россиян из-за границы

10:29 7 июля

Эксперты рассказали о трех направлениях для отдыха внутри страны без ограничений

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
09:33 7 июля

Турист с аллергией описал «отвратительные» условия в карантинном отеле

07:33 7 июля

Россиянин забронировал апартаменты в Грузии и едва не стал жертвой мошенников

05:32 7 июля

Россиянка побывала в Абхазии и дала рекомендации по безопасному отдыху в стране

Путешествия00:0127 апреля

«Замкнутый и всегда одинокий».

Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
03:53 7 июля

Туроператоры вернули для россиян горящие туры

03:24 7 июля

Россиянка стала жертвой нападения в США

21:03 6 июля

Стюардесса рассказала о кнопке вызова бортперсонала в самолете

Россия
Врач назвала главное отличие назальных и инъекционных вакцин от COVID-19
Магомед Нурбагандов «Работайте, братья»
Пять лет назад боевики казнили лейтенанта Нурбагандова. Он стал героем Дагестана и всей России
Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 68 тысяч иностранцев
«Возили по церквям и психотерапевтам»
История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
Москвичи с ночи выстроились в очереди за «КовиВаком»
Не успевшим привиться «КовиВаком» москвичам пообещали перезвонить
«Сталин дал ему свой рецепт настойки»
 
Все материалы
Мир
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Все материалы
Бывший СССР
«Чтоб конкуренты в земле лежали»
Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
«Мы тут как подопытные»
Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
Все материалы
Экономика
«Ашан» поменяет формат магазинов в России
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
«Яндекс.Маркет» унифицировал цены на курьерскую доставку заказов
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Карта Банка Хоум Кредит стала лучшей кредитной картой с программой лояльности
Мошенники придумали способ красть деньги у вакцинированных
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Появилось видео задержания спецназом ФСБ готовившего теракт в Московской области
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
ФСБ задержала готовившего теракт в Московской области
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Следователи проверят избиение чиновника-миллиардера Шестуна в тюремной больнице
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ нашла крупные суммы денег и драгоценности у главы отдела полиции Егорьевска
Все материалы
Наука и техника
Ученые нашли резервуар коронавируса в организме человека
«Роскосмос» запустит «Науку» и затопит «Пирс»
Раскрыта ключевая особенность всех iPhone 14
Раскрыта причина появления загадочной звезды в Млечном Пути
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Газзаев назвал риски для сборной России из-за отставки Черчесова
Лионель Месси (в центре)
Партнерский материал
«Не надо считать его богом»
Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
Валуев порассуждал о справедливости отставки Черчесова
Станислав ЧерчесовЧерчесова уволили из сборной России после провала на Евро.
Кто может занять место главного тренера?
Названа помешавшая назначению двух иностранных тренеров в сборную России причина
Илья Авербух«Не завидую девчонкам»
Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
Министр спорта оценил отставку Черчесова и назвал план спасения футбола России
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Учителя рассказали о полезной для изучения природы компьютерной игре
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Немецкий регион ввел режим ЧС из-за хакерской атаки
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Доктор Мясников назвал опасный тип головной боли
Стали известны подробности гибели бывшего участника «Дома-2»
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Все материалы
Ценности
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Гипнотерапевт назвала правила для улучшения сна
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Враждующие принцы Гарри и Уильям наладили отношения
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Суд разрешил школе бить учеников током
Найден обладатель самого длинного языка в мире
Все материалы
Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen оштрафовали за сговор
Видео: самая дешевая BMW против самой дорогой
Блогеры купили BMW за 30 000 рублей и устроили дрэг-рейсинг с BMW M5 CS
Stellantis объявил тотальную электрификацию всех своих брендов
Как работает автопилот* на Nissan Qashqai?
Тестируем систему ProPilot: водителя она не заменит, но подстрахует
Chevrolet не позволит владельцам Corvette заниматься чип-тюнингом
Самые популярные кроссоверы России в июне: опять новый фаворит
Какие кроссоверы россияне выбирали в первый месяц лета
У нового Jeep Grand Cherokee не будет версии Trackhawk
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Иностранцам нравятся купола»
Российская тату-мастерица соединила матрешек с американским стилем. Что из этого вышло?
Кафтан, шаман и Чингисхан.
Что скрывает традиционная одежда разных народов России?
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
Для Северного Кавказа разработают программу гастрономического туризма
Зарубежных гостей «Фольклориады» удивили густые леса Башкирии
В Крыму установили памятник в честь 250-летия похода русской армии в Крым
В Самаре состоится открытие первого в России отделения ретро-почты
Все материалы