Россия
 
Последние новости
Заслуженный пилот СССР оценил ситуацию с открытием аварийного люка в Шереметьево
Основное время финала Евро завершилось вничью
Медики перечислили признаки гипертонического криза
Названа лидирующая на выборах в Молдавии партия
США пообещали сохранить рычаги влияния на талибов после выхода из Афганистана
Россиянка и двое детей погибли в аварии с микроавтобусом-нелегалом на Кубани
Военные США заявили о неготовности к «войне будущего»
В Москве отпразднуют Курбан-байрам по-новому 
Российские ученые оценили данные о защищающих от «дельта»-штамма вакцинах
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков прокомментировал планы Украины депортировать россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о планах Киева депортировать россиян после «возвращения» Крыма в состав страны.

«Сама нищая, полная ненависти и злобы, нынешняя украинская власть не может ничего дать полуострову, а способна принести только "зачистки", беды и несчастья», — написал сенатор.

10 июля Резников заявил, что после того как Украина вернет себе Крым, оттуда депортируют 500 тысяч россиян. Он подчеркнул, что в украинском правительстве есть несколько мнение по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США не признают результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине рассказали о планах депортировать россиян из Крыма
В Крыму назвали сумасшествием угрозу Гордона выдворить россиян с полуострова
Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения»