Пушков прокомментировал планы Украины депортировать россиян

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о планах Киева депортировать россиян после «возвращения» Крыма в состав страны.

«Сама нищая, полная ненависти и злобы, нынешняя украинская власть не может ничего дать полуострову, а способна принести только "зачистки", беды и несчастья», — написал сенатор.

10 июля Резников заявил, что после того как Украина вернет себе Крым, оттуда депортируют 500 тысяч россиян. Он подчеркнул, что в украинском правительстве есть несколько мнение по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США не признают результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения.