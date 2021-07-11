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Соседи рассказали о выбросившем из окна сестру подростке

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Соседи рассказали подростке, который выбросил из окна новорожденную сестру. Об этом сообщает «Пятый канал».

По их словам, мальчик не отличался странным поведением. «Семья хорошая была», — отметил один из жителей соседнего дома.

Другая соседка добавила, что по внешности подростка якобы можно было определить «какие-то отклонения». Однако она не смогла пояснить, в чем именно они выражались, а также призналась, что не владеет информацией о жизни семьи подростка. «Я не знаю, сколько мальчишке лет и какая конкретно это семья, но на прошлой неделе я видела, как мужчина вещи разгружал и мальчик помогал», — сказала она.

Ранее под окнами жилого дома в Москве нашли тело новорожденной. По информации Telegram-канала «112», 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выбросил из окна седьмого этажа свою сестру. Девочка, родившаяся восемь дней назад, погибла. Местонахождение родителей на момент случившегося неизвестно. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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