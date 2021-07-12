Возобновилось следствие о покушении на российского мультимиллионера

Следственный комитет России возобновил расследование по делу о покушении в 2018 году на долларового мультимиллионера 71-летнего Олега Бурлакова, скончавшегося две недели назад после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Активно ведется поиск преступников, следователи проверяют версии, выдвинутые ранее самим Бурлаковым, пояснил его адвокат Максим Глотов, отказавшись раскрыть другие подробности из-за тайны следствия.

Вечером 3 ноября 2018 года бизнесмена, приехавшего на автомобиле Cadillac Escalade в московскую клинику, обстрелял неизвестный из пистолета. Бурлаков не пострадал, однако почувствовал себя плохо. В результате обследования в его организме врачи нашли мышьяк. Бизнесмен связывал покушение с конфликтом по поводу раздела имущества в ходе бракоразводного процесса с супругой Людмилой Бурлаковой.

Адвокат Глотов заявил, что его доверитель никогда публично не называл сумму финансовых претензий к жене и не высказывался о ее возможной причастности к покушению, поэтому защитник отказался комментировать эту версию. При этом он указал, что «эта тема подробно обсуждалась со следствием». Следователи направили международные запросы о правовой помощи во Францию, Монако, Германию и Канаду.

21 июня Бурлаков скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в частной клинике Московской области. Его родственники инициировали проведение доследственной проверки относительно его лечения и своевременной госпитализации. На этом фоне возник новый спор из-за места его захоронения — его сестра настаивала на погребении в Санкт-Петербурге рядом с родителями, а бывшая жена и дочери хотели похоронить Бурлакова в Канаде, где они проживают. После двух недель разбирательств тело бизнесмена увезли за границу.

Теперь родственникам предстоит решить вопрос с огромным наследством покойного. Как отмечает издание, Бурлаков входил в топ-200 самых богатых людей России с состоянием в 650 миллионов долларов.