Звезда «Гарри Поттера» прокомментировал поражение Англии в чемпионате Европы

Британский актер Том Фелтон, звезда серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, прокомментировал поражение Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Артист опубликовал селфи и выразил свои эмоции в Instagram.

«Уф-ф-ф-ф, браво, Италия. Сборная Англии показала, что мы можем ей гордиться», — резюмировал Фелтон.

Национальную команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу обыграла сборная Италии. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в ночь на 12 июля. Англия ранее никогда не выигрывала континентальное первенство, а сборная Италии становилась чемпионом Европы единственный раз в 1968 году.

В июне Фелтон ответил на вопрос о романе с актрисой Эммой Уотсон на съемках «Гарри Поттера».

Том Фелтон — британский киноактер. Дебютная роль на экране досталась ему в 1997 году, однако популярность пришла к Фелтону после того, как он сыграл Драко Малфоя в «Гарри Поттере».