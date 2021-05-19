Британская актриса Эмма Уотсон прокомментировала слухи о своей помолвке, написав соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте.

Как заявила звезда, она сама поделится всеми новостями, касающимися ее личной жизни и карьеры и посоветовала не доверять информации из чужих уст. «Отсутствие новостей от меня означает, что я, как и большинство, спокойно провожу время в период пандемии», — написала Уотсон. Она добавила, что заботится о своих близких и делает все, чтобы не распространять коронавирус.

Ранее сообщалось, что Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Александра Робинтона. Как рассказал источник, она решила сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с бойфрендом, с которым она встречается последние 18 месяцев. Отмечается, что зимой пара провела несколько недель на Ибице, а сейчас проживает в Лос-Анджелесе.