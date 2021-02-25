Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного

Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от работы в кино ради своего возлюбленного Лео Александра Робинтона. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал источник издания, артистка решила сделать перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с бойфрендом, с которым она встречается последние 18 месяцев. Собеседник газеты отметил, что, возможно, знаменитость начала думать о создании семьи. Отмечается, что зимой пара провела несколько недель на Ибице, а сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

В апреле 2020 года стало известно, что Лео Александр Робинтон раньше занимался продажей марихуаны. Бизнесмен из Калифорнии работал в компании, которая специализируется на легальной продаже каннабиса, однако в 2019 году он оставил свою работу.

Незадолго до того, как в СМИ появилась информация о новом возлюбленном Уотсон, актриса раскритиковала традиционные модели отношений. Она заявила, что ее восхищает кинки-культура, в которой люди более осведомлены о культуре согласия.