Эмма Уотсон восхитилась сексуальными БДСМ-практиками

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, призналась в легком восхищении нестандартными сексуальными БДСМ-практиками, поскольку те подразумевают соблюдение культуры согласия. Артистка дала интервью журналу Teen Vogue.

«Я чувствую, что отношения, которые отличаются от традиционных моделей, требуют больше коммуникации и соблюдения культуры согласия. Для них необходимо настоящее общение, соглашение по поводу распределения задач и обязанностей, а в традиционных моделях такое общение не кажется обязательным. Но вообще идея, будто бы отношения должны быть легкими и все в них получается само по себе, а вам важно просто понимать друг друга — дерьмо собачье! Это невозможно!» — заявила Уотсон.

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29-летняя актриса подчеркнула, что чаще всего наблюдала наиболее здоровые отношения у гомосексуальных пар: «Мне кажется, это из-за того, что им необходимо обсуждать и договариваться обо всем, для их отношений нет устоявшейся модели».

«Меня также слегка восхищает кинки-культура, потому что ее представители лучше всего справляются с общением. Они знают все о культуре согласия», — добавила Уотсон.

В ноябре 2019 года Эмма Уотсон заявила, что является самодостаточной, и потому не переживает из-за отсутствия мужа или партнера.

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