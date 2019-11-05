Эмма Уотсон объяснила нежелание выходить замуж к 30 годам

Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что является самодостаточной, и потому не переживает из-за отсутствия мужа или партнера. Слова артистки передает Mirror.

Уотсон призналась, что «ранее не понимала, почему все вокруг поднимают такой шум по поводу исполнения 30 лет». «А потом мне исполнилось 29 лет, и я обнаружила, что сильно переживаю из-за этого», — отметила она.

По словам актрисы, во всем виноваты установки, которые транслируются обществом: «Ты не построила дом, у тебя нет мужа, у тебя нет ребенка, и тебе исполняется 30, и ты не нашла стабильную работу». Уотсон подчеркнула, что это давление заставляет испытывать мощнейший стресс.

«Раньше мне всегда казалось, что все эти разглагольствования по поводу "Я счастлива быть одной" — полная ерунда. Мне потребовалось много времени, но сейчас я очень счастлива быть одной», — объяснила артистка.

Эмма Уотсон наиболее известна по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Актриса также снялась в таких лентах, как «Красавица и чудовище», «Ной», «Хорошо быть тихоней», «Сфера» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».

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