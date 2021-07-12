«Норникель» пригласит на стажировку лучших студентов конкурса «Твой ход»

«Норникель» пригласит на стажировку лучших студентов всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

Компания разработает одну из образовательных программ проекта. Участники до 23 июля должны будут выбрать, в каком из 11 направлений он будет участвовать. В этом конкурсе «Норникель» представляет блок «Развиваю среду», который объединит студентов, желающих заниматься комплексным развитием городов с применением современных технологий и актуальных социальных решений.

Как заявил председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин, одно из направлений миссии компании — повышение качества жизни в регионах, где развернут ее бизнес.

«Чтобы осуществить это, нашей команде нужны молодые, талантливые, профессиональные и неравнодушные люди, которые, как и "Норникель", своими приоритетами видят ответственное отношение к окружающей среде и внедрение новых технологий развития. Делайте свой ход, и вы сможете попробовать силы в нашей компании», — сказал он.

Студенты, которые выберут направление «Развиваю среду», пройдут образовательный курс, подготовленный при участии «Норникеля». Авторы расскажут, что такое городская среда, как сделать ее комфортной для проживания, как функционируют общественные пространства, работают новые формы коллаборации и краудсорсинга, как создавать и развивать сообщества.

Кроме того, активные участники в течение всего конкурса будут получать призы от «Норникеля», в том числе современную технику и курсы по Python-программированию. Кроме стажировки в компании, победители получат рекомендации для трудоустройства в администрацию Норильска, где расположен Заполярный филиал компании, а также попадут в поездку на плато Путорана.

Победителей Всероссийского конкурса «Твой ход» объявят в ноябре 2021 года. Двести студентов получат премии в размере 1 миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. 50 лучших из лучших удостоятся дополнительных грантов в размере 2,5 миллиона рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.

Вместе с «Норникелем» в числе стратегических партнеров Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступили ОАО «Российские железные дороги», госкорпорация «Росатом», Mail.ru Group.