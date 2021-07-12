Российские госкомпании обрушат выплаты в бюджет

Дивиденды российских госкомпаний принесут в бюджет по итогам 2021 года порядка 290 миллиардов рублей. Если учитывать иные поступления, в том числе продажу земель и недвижимости, то суммы выплат составят 313 миллиардов рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Росимущества Вадим Яковенко.

По сравнению с прошлым годом, выплаты дивидендов в казну обрушатся более чем в два раза. Как указано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, по итогам 2020 года они составили 639,5 миллиарда рублей.

В этом году планировали набрать 442,1 миллиарда, но ожидания пришлось существенно сократить. В 2022-м прогнозируются поступления 754,3 миллиарда рублей, а в 2023 году — 913 миллиардов.

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Также в интервью Яковенко рассказал, что в 2020 году ведомство впервые за несколько лет сумело выполнить план приватизации. Поступления в федеральный бюджет от продажи собственности превысили 4 миллиарда рублей при ожидаемых 3,6 миллиарда. В этом году установлена такая же планка, однако за пять месяцев продать удалось на сумму более 2 миллиардов.

Ранее Сбер сообщил, что намерен второй год подряд выплатить рекордные для российского рынка дивиденды. По итогам 2020 года акционеры получат 422,4 миллиарда рублей, из них половина — 211,2 миллиарда рублей — пойдет в бюджет страны. В дальнейшем, согласно дивидендной политике, компания намерена также передавать на выплаты не менее 50 процентов от чистой прибыли.

Если смотреть на все публичные компании, то в 2020 году лидерами по объему дивидендов в России оказались нефтегазовый сектор и металлурги.

В августе прошлого года Счетная палата опубликовала отчет о деятельности российских госкомпаний. Оказалось, что более 90 процентов из них, по сути, никто не контролирует, учет их не ведется, а руководство большого количество предприятий имеет практику завышать себе зарплату на фоне убыточности.