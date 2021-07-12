Раскрыто убийство найденной в пожарном шкафу полуобнаженной россиянки с тату

Раскрыто убийство найденной в пожарном шкафу жилого дома в подмосковных Люберцах полуобнаженной россиянки с тату в виде розы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По горячим следам задержан сожитель погибшей. Установлена его причастность к преступлению. Известно, что он является гражданином Украины, родившимся в Грузии, уточняет Telegram-канал LIFE SHOT. Мужчина проживал в России, ему 38 лет, не судим. В настоящее время следствие выясняет мотивы и обстоятельства убийства.

Опубликовано видео с места преступления.

На кадрах виден подъезд жилого дома. На полу следы крови. Также окровавлен пожарный шкаф, где была обнаружена погибшая женщина.

Соседи рассказали, что квартира, в которой произошло убийство, сдавалась внаем, и там они видели часто пьяного мужчину.

Ранее 12 июля сообщалось, что жилом доме на проспекте Победы в пожарном шкафунашли тело женщины. Оно было запаковано в клетчатую сумку. Погибшая была только в нижнем белье, у нее были красные волосы и на ягодице татуировка в виде розы. На вид ей 35-40 лет. Женщину обнаружила полиция, которую вызвал сотрудник управляющей компании, заметивший следы крови в подъезде и на пожарном шкафе.

Убийство произошло четыре дня назад.