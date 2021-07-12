В пожарном шкафу нашли тело россиянки с татуировкой в виде розы

В Подмосковье обнаружили спрятанное в пожарном шкафу тело россиянки. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, страшная находка была обнаружена в городе Люберцы, в одном из зданий на проспекте Победы. Тело погибшей было запаковано в клетчатую сумку и спрятано в пожарный шкаф. По предварительным данным, женщине было около 35-40 лет. Одета она была только в нижнее белье, на кожу женщины была нанесена татуировка с изображением розы.

В Следственном комитете России (СКР) возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

8 июля сообщалось, что в Рязани двое подростков 16 и 17 лет задержаны по обвинению в убийстве двух бомжей. Они избили своих жертв, а затем столкнули их тела в воду.

