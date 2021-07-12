Мужчина сделал «открытие» с помощью Google Maps и был высмеян в сети

Пользователь Reddit поделился скриншотом из картографического сервиса Google Maps, на котором, как он думал, было изображено НЛО. Однако другие юзеры высмеяли мужчину в комментариях к посту и не оценили сделанного им «открытия».

Мужчина выложил фотографию, на которой был запечатлен загородный дом, а над ним — тарелка, парящая в небе. Пользователь сомневался в достоверности увиденного, поэтому опубликовал снимок с подписью «Неужели это НЛО?», ожидая, что с помощью других пользователей получится выяснить происхождение объекта.

Однако в комментариях к посту его предположение опровергли. Пользователи сообщили, что разглядели на скриншоте не НЛО, а пятно, оставленное птицей. «Птицы не настоящие», — пошутил в ответ один из юзеров. Другой комментатор предположил, что это не НЛО, а «дирижабль времен Первой мировой войны».

Ранее пользователи Google Maps разглядели «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы 1979 года, унесшей жизни 273 человек.

·

