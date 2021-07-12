Болельщица нарядилась в костюм пиццы на финал Евро и прославилась в соцсетях

Болельщица пришла на финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборной Англии и национальной командой Италии в необычном образе и прославилась. Соответствующий материал публикует The Sun.

В качестве наряда посетительница мероприятия выбрала костюм, имитирующий кусок пиццы. Помимо этого женщина надела на голову шляпу и нарисовала на лице итальянский флаг. Фотографы заметили ее рядом с мужчиной, который оделся в костюм Марио — персонажа видеоигр компании Nintendo.

Зрителей прямой трансляции рассмешила одежда пары и они принялись публиковать их фотографии в Twitter. «Покажите нам, что стало с грустной девушкой-пиццой», «За Италию болели Марио и пицца — они не имели права проиграть», «Марио, поддерживающий грустную пиццу — это лучший момент всего матча Евро», — высказывались пользователи соцсети.

12 июля сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В основное и дополнительное время победитель выявлен не был. На второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи. Сборная Италии победила в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.