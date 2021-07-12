Пассажирка попыталась открыть дверь самолета и была приклеена скотчем к креслу

В США пассажирка попыталась открыть дверь самолета перед посадкой и напала на бортпроводницу — в итоге женщину приклеели скотчем к креслу. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент, случившийся во время рейса из Техаса в Северную Каролину, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как одна из пассажирок привязана серебряной изолентой к креслу — у нее заклеен рот и руки приклеены к подлокотникам. При этом женщина громко кричит слова «Ты! Ты! Ты!». Рядом с ней можно увидеть стюардессу, которая прощается с выходящими пассажирами.

По словам очевидцев, во время ночного перелета резко включился свет в салоне, бортпроводники заперли уборные, а пилот попросил всех оставаться на своих местах. «Это было похоже на хаос, никто не знал, что происходит», — вспоминает одна из пассажирок.

По данным издания, перед посадкой у женщины случился приступ — она захотела покинуть борт воздушного судна и начала самостоятельно отрывать дверь. Когда стюардесса попыталась усмирить пассажирку, та чуть не откусила ей палец.

Как заявили в авиакомпании American Airlines, путешественница была задержана «ради безопасности других клиентов и экипажа».