Мужчину замотали пленкой от багажа в самолете из-за поддельной визы

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Бизнесмена из Камеруна замотали пленкой от багажа в самолете Turkish Airlines из-за поддельной визы. Видеозапись происшествия появилась на The Sun.

На опубликованных кадрах видно, как кто-то на борту лайнера прикрывает завернутого в пленку мужчину красной рубашкой, в то время как он зовет на помощь. Обычно такую пленку используют в аэропорту для того, чтобы защитить багаж от повреждений при перевозке.

Эммануэль Фоссо Сомеон Чеджу (Emmanuel Fosso Someon Chedjou) заявил, что он летел в командировку в Дубай и хотел покинуть аэропорт Стамбула во время восьмичасовой пересадки, чтобы прогуляться. Однако сотрудники паспортного контроля задержали мужчину, заявив, что его виза была поддельной.

Бизнесмен отметил, что он всегда делал документы для поездок в одном турагентстве, поэтому только при аресте понял, что они были фальшивыми.

По его словам, сотрудники полиции попросили его подписать бумаги на турецком языке, содержание которых он не понимал, и отклонили его просьбу о предоставлении адвоката. Помимо этого, у туриста конфисковали 2400 долларов (155 тысяч рублей).

Пострадавший утверждает, что он подвергся жестокому обращению и избиению со стороны полицейских. Так, например, они заткнули его рот салфеткой и пытались заклеить его скотчем, чтобы заставить его молчать.

Мужчину отправили на родину рейсом той же авиакомпании. Выяснилось, что его партнеры также были задержаны из-за поддельных документов.

В январе буянившую на борту самолета, направлявшегося в Дубай, россиянку усмирили скотчем. Жительница Башкирии находилась в нетрезвом состоянии, громко выкрикивала нецензурные выражения и бросалась на пассажиров. Она не реагировала на обращения членов экипажа, в результате чего ее попытались усмирить при помощи скотча.

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