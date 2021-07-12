Пушков назвал любимую политическую забаву в Грузии

Захват парламента по-прежнему является любимой политической забавой в Грузии. Об этом в понедельник, 12 июля, в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«За 30 лет "свободы", казалось бы, пора бы и повзрослеть. Но нет, этим по-прежнему занимаются все кому не лень. Политически Грузия выглядит как страна вечно подросткового возраста», — заявил он, комментируя сообщения о том, что в здание грузинского парламента ворвались журналисты, которые вместе с оппозиционными депутатами подрались с представителями правящей партии.

Как сообщает ТАСС, ворвавшиеся в здание парламента хотели обсудить с провластными депутатами смерть оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы.

Утром 11 июля телеоператора нашли мертвым в собственной квартире. За шесть дней до этого, 5 июля, он был избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Лашкарава получил переломы костей лица, ему провели операцию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Тбилиси проходят митинги с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.