Microsoft запретила менять новое меню «Пуск» в Windows 11

Инженеры Microsoft ограничили возможность настройки Windows 11. В новой версии операционной системы исчезла возможность выбора расположения меню «Пуск». Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

По умолчанию оно находится по центру панели задач. Таким образом, в компании фактически запретили пользователям нарушать целостность интерфейса системы.

Первые пользователи бета-версии Windows 11 выяснили, что расположенное по центру меню можно вернуть на старое место в левом углу — здесь оно находилось в ранних версиях ОС. Изменить положение «Пуска» можно было через операции с реестром Windows. Однако в новой сборке операционной системы под номером 22000.65 такая возможность исчезла.

Энтузиасты обнаружили, что с обновлением в реестре команда, ранее меняющая положение меню, перестала работать. Специалисты не смогли заключить однозначно, является ли это решение временным или постоянным. Журналисты Bleeping Computer обратились за комментарием в Microsoft, но не получили оперативного ответа.

Ранее в Microsoft рассказали, что пользователи Windows 11 смогут вернуться на Windows 10 с переносом личных файлов и настроек в течение десяти дней после обновления. В противном случае для даунгрейда придется сделать резервную копию файлов и совершить чистую установку системы.