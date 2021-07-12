На Украине восстановили камень в честь дружбы русских и украинцев

Под Харьковом активисты украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в очередной раз восстановили «Камень дружбы украинского и русского народов». Об этом сообщил депутат Харьковского городского совета от ОПЗЖ Андрей Лесик на своей странице в Facebook.

По его мнению, памятник в честь дружбы русских и украинцев призван напомнить, что оба народа «прошли вместе долгий путь». «Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее», —отметил Лесик.

По его мнению, русских и украинцев объединяют «духовность , культура и общие исторические корни». «Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует», — подчеркнул он.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, несмотря на общую историю и соседство. «Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг», — заключил он.