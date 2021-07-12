В сети указали на недостатки Telegram

Пользователь сети под ником kvaps написал подробный материал, в котором указал на недостатки популярного мессенджера Telegram. Его пост доступен в блоге «Хабр».

Мужчина отметил, что почти сразу полюбил мессенджер Павла Дурова, однако со временем начал замечать множество багов и негативных моментов, связанных с использованием сервиса. Kvaps пожаловался на то, что его навечно забанили после того, как он в шутку сменил свой ник на Saved Messages («сохраненные сообщения»). Из-за блокировки он потерял возможность писать кому-либо первым и общаться в публичных чатах на правах обычного пользователя.

Материалы по теме Секретный революционер В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram? Троянский конь Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?

Юзеру стало интересно, за что он получил бан. Оказалось, многочисленные мошенники намеренно меняют свои ники на Saved Messages, чтобы обманывать других пользователей. Злоумышленники отправляют жертвам сообщение, а затем моментально его удаляют. Если человек в будущем будет вбивать Saved Messages в поиске, аккаунт мошенника отобразится выше, чем сохраненные сообщения. Поэтому человек может перепутать окна и случайно отправить личную информацию незнакомцу.

«Ого, то есть Telegram имеет какую-то автоматизацию для поиска и автоматического бана аккаунтов с таким именем… Казалось бы, почему нельзя было просто запретить использование этого имени, зачем нужны эти полумеры?» — выразил удивление kvaps.

Заблокированный пользователь подчеркнул, что в теории обжаловать бан можно через специального Telegram-бота @SpamBot. Однако мужчина отправил туда 11 жалоб и не получил ни одного ответа.

«Какие еще есть возможности? Есть форма для обращения на официальном сайте. Попробуйте написать что-нибудь туда. Правильно, в ответ вы не получите ничего, ни номера тикета, ни какого-либо ответа. Саппорта (службы поддержки — прим. "Ленты.ру") просто не существует», — продолжил юзер.

Через несколько недель kvaps прекратил попытки вернуть полноценный доступ к аккаунту, поэтому зарегистрировал новый, причем с таким же именем и аватаром. «Спрашивается: в чем тогда смысл ограничения, если я могу создать точно такой же аккаунт и никто даже и разницы не заметит? Разве что теперь я могу потерять историю переписки и, возможно, свой никнейм», — удивился он.

Говоря о минусах Telegram, kvaps также рассказал о том, как пытался заменить антиспам-бота в одной из своих групп. Однако бот ограничил его права, поэтому мужчина потерял возможность добавлять админов в сообщество и раздавать права другим юзерам.

«Если @SpamBot ограничил вас, и у вас есть собственное комьюнити, скорее всего, оно уже обречено, так как у вас больше нет возможности добавить новых администраторов или антиспам ботов в них», — заключил kvaps.