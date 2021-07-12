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В сети указали на недостатки Telegram

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Пользователь сети под ником kvaps написал подробный материал, в котором указал на недостатки популярного мессенджера Telegram. Его пост доступен в блоге «Хабр».

Мужчина отметил, что почти сразу полюбил мессенджер Павла Дурова, однако со временем начал замечать множество багов и негативных моментов, связанных с использованием сервиса. Kvaps пожаловался на то, что его навечно забанили после того, как он в шутку сменил свой ник на Saved Messages («сохраненные сообщения»). Из-за блокировки он потерял возможность писать кому-либо первым и общаться в публичных чатах на правах обычного пользователя.

Юзеру стало интересно, за что он получил бан. Оказалось, многочисленные мошенники намеренно меняют свои ники на Saved Messages, чтобы обманывать других пользователей. Злоумышленники отправляют жертвам сообщение, а затем моментально его удаляют. Если человек в будущем будет вбивать Saved Messages в поиске, аккаунт мошенника отобразится выше, чем сохраненные сообщения. Поэтому человек может перепутать окна и случайно отправить личную информацию незнакомцу.

«Ого, то есть Telegram имеет какую-то автоматизацию для поиска и автоматического бана аккаунтов с таким именем… Казалось бы, почему нельзя было просто запретить использование этого имени, зачем нужны эти полумеры?» — выразил удивление kvaps.

Заблокированный пользователь подчеркнул, что в теории обжаловать бан можно через специального Telegram-бота @SpamBot. Однако мужчина отправил туда 11 жалоб и не получил ни одного ответа.

«Какие еще есть возможности? Есть форма для обращения на официальном сайте. Попробуйте написать что-нибудь туда. Правильно, в ответ вы не получите ничего, ни номера тикета, ни какого-либо ответа. Саппорта (службы поддержки — прим. "Ленты.ру") просто не существует», — продолжил юзер.

Через несколько недель kvaps прекратил попытки вернуть полноценный доступ к аккаунту, поэтому зарегистрировал новый, причем с таким же именем и аватаром. «Спрашивается: в чем тогда смысл ограничения, если я могу создать точно такой же аккаунт и никто даже и разницы не заметит? Разве что теперь я могу потерять историю переписки и, возможно, свой никнейм», — удивился он.

Говоря о минусах Telegram, kvaps также рассказал о том, как пытался заменить антиспам-бота в одной из своих групп. Однако бот ограничил его права, поэтому мужчина потерял возможность добавлять админов в сообщество и раздавать права другим юзерам.

«Если @SpamBot ограничил вас, и у вас есть собственное комьюнити, скорее всего, оно уже обречено, так как у вас больше нет возможности добавить новых администраторов или антиспам ботов в них», — заключил kvaps.

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