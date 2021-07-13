Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Ирины Алферовой

Звезда советского кинематографа, народная артистка России Ирина Алферова идет на поправку после того, как ее госпитализировали с COVID-19 две недели назад. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя художественного руководителя «Школы современной пьесы» Станислава Нечаева.

В учреждении отметили, что изначально актриса отказывалась вызывать скорую, так как была уверена, что у нее ОРВИ. Однако врачи диагностировали у нее коронавирусную инфекцию. В результате в больницу Алферова поступила в тяжелом состоянии. «На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку», — рассказал Нечаев.

1 июля стало известно, что с коронавирусом был госпитализирован актер, музыкант и лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов. По словам его жены Ольги Мамоновой, музыканту резко стало хуже, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Артист находится в коме с 85-процентным поражением легких. Спустя десять дней в реанимации состояние мужчины оценили как крайне тяжелое, он остается на ИВЛ, однако его постепенно будут выводить из искусственной комы.