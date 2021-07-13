Дело в отношении двух членов банды Басаева и Хаттаба направлено в суд

Причастные к убийству военных двое членов банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом

Дело в отношении двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов обвиняются сразу по нескольким статьям — в участии в банде, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемые в октябре 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики совершили нападение на военнослужащих войсковой части Министерства обороны России. «В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также СК отмечает, что на данный момент силовики продолжают розыск всех участников банды, которые совершили нападение.

Ранее сообщалось о члене банды Басаева Рустама Ганиева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Суд приговорил Ганиева к пожизненному лишению свободы.