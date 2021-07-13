Россия
 
Последние новости
Посол России в США потребовал у Вашингтона уважения к Москве
Названа причина массовой драки мигрантов в Москве 
В российском регионе врачей уличили в подделке сертификатов о вакцинации
Неизвестный купит бывшую квартиру Дэвида Боуи
В Москве сотни мигрантов устроили массовую драку 
Девушка увидела «вещий» сон и обнаружила необычную находку
Эксперт научила россиян правильно читать штрих-коды
Раскрыта причина массовой драки сотни мигрантов в Москве
Пиво оказалось полезным для здоровья
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава правительства Сахалина заразился COVID-19 после первой вакцины

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Белик
Алексей Белик
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Председатель правительства Сахалина Белик заболел коронавирусом после первой вакцины

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик заразился COVID-19 спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что Белик прошел вакцинацию против коронавируса первым компонентом несколько дней назад. По словам врачей, за это время иммунитет еще не успел сформироваться, при этом болезнь у политика протекает в легкой форме.

Сам Белик предположил, что именно благодаря защитным функциям первой прививки он переносит коронавирус без видимых симптомов.

«Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией», — рассказал глава правительства Сахалина. В свою очередь его коллеги из кабмина пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее участвовавший в испытании вакцины «Спутник V» депутат Госдумы Валерий Гартунг заболел COVID-19. Парламентарий предположил, что получил плацебо, а не настоящий препарат.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19 без вакцинации
Эпидемиолог назвал золотой стандарт вакцинации
Вирусологи развеяли слухи о последствиях вакцинации от COVID-19