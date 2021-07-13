Глава правительства Сахалина заразился COVID-19 после первой вакцины

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик заразился COVID-19 спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что Белик прошел вакцинацию против коронавируса первым компонентом несколько дней назад. По словам врачей, за это время иммунитет еще не успел сформироваться, при этом болезнь у политика протекает в легкой форме.

Сам Белик предположил, что именно благодаря защитным функциям первой прививки он переносит коронавирус без видимых симптомов.

«Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией», — рассказал глава правительства Сахалина. В свою очередь его коллеги из кабмина пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее участвовавший в испытании вакцины «Спутник V» депутат Госдумы Валерий Гартунг заболел COVID-19. Парламентарий предположил, что получил плацебо, а не настоящий препарат.