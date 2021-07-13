На российской трассе столкнулись восемь автомобилей

На трассе в Воронежской области столкнулись восемь автомобилей

В Воронежской области восемь автомобилей столкнулись на трассе М4 «Дон». Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП произошло на 729-м километре дороги — столкнулись легковые автомобили УАЗ «Патриот», Honda CR-V, Opel Astra, Renault Megane и грузовики Scania, Ford, Mercedes, MAN.

По информации ГУ МВД по региону, в результате происшествия погибла 12-летняя девочка.

«Еще три пассажира данного автомобиля, 4-летний ребенок, мужчина и женщина, получили телесные повреждения», — сказали в управлении. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 30 человек, попал в ДТП на российской трассе в Сочи. Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с легковушкой, после чего съехал в кювет. В результате аварии пострадали 13 человек.