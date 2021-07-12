Уроненный посреди трассы российскими военными танк сняли на видео

На Сахалине сняли на видео танк, уроненный посреди трассы российскими военными. Запись очевидца, снятую на выезде из Южно-Сахалинска, опубликовало агентство «Сахалин-Курилы».

На кадрах перевернутый танк лежит гусеничной лентой вверх на дороге неподалеку от села Троицкое. При этом водители объезжают военную технику, на дороге возникла небольшая пробка.

Как сообщает агентство со ссылкой на военную автоинспекцию по Южно-Сахалинску, на данном участке перевозили военную технику, водитель не справился с управлением.

«Бригада из Хомутово перевозили технику с Успеновки в Хомутово. Молодой водитель, видимо, на повороте не рассчитал радиус и скинул танк. Сейчас туда приехали военные с эвакуатором, поставят его на место, загонят на трал и увезут. Серьезного ничего нет, все целы, все здоровы», — говорится в сообщении.

Ранее в июне в поселке Смеловский на юге Челябинской области разгорелись споры из-за немецкой самоходной установки Marder-III. Местные жители обвинили реконструктора и владельца техники Дениса Котельникова в пропаганде фашизма и пожаловались на него губернатору. По их словам, танк принадлежит гражданскому лицу, казаки катают на нем детей и устраивают развлекательные мероприятия.