Россия
 
Последние новости
Деньги из главной кубышки России собрались пустить на самолеты
На Сахалине арестовали бывшего замгубернатора региона
В Бурятии завершился двухнедельный локдаун
В МВД назвали случаи нежелательного присутствия иностранцев в России
В новом откровенном фото Бритни Спирс увидели тайное послание
Россия заняла предпоследнее место по уровню оптимизма бизнеса
Футбольная ассоциация Англии осудила расистские нападки на футболистов сборной
Эксперт оценил перспективы конфликта за Украину между Китаем и Россией
Россиянам раскрыли подноготную «все включено» в египетских отелях
Новости партнеров
Прослушать новость

Уроненный посреди трассы российскими военными танк сняли на видео

Перейти в «Мою Ленту»

На Сахалине сняли на видео танк, уроненный посреди трассы российскими военными. Запись очевидца, снятую на выезде из Южно-Сахалинска, опубликовало агентство «Сахалин-Курилы».

На кадрах перевернутый танк лежит гусеничной лентой вверх на дороге неподалеку от села Троицкое. При этом водители объезжают военную технику, на дороге возникла небольшая пробка.

Как сообщает агентство со ссылкой на военную автоинспекцию по Южно-Сахалинску, на данном участке перевозили военную технику, водитель не справился с управлением.

«Бригада из Хомутово перевозили технику с Успеновки в Хомутово. Молодой водитель, видимо, на повороте не рассчитал радиус и скинул танк. Сейчас туда приехали военные с эвакуатором, поставят его на место, загонят на трал и увезут. Серьезного ничего нет, все целы, все здоровы», — говорится в сообщении.

Ранее в июне в поселке Смеловский на юге Челябинской области разгорелись споры из-за немецкой самоходной установки Marder-III. Местные жители обвинили реконструктора и владельца техники Дениса Котельникова в пропаганде фашизма и пожаловались на него губернатору. По их словам, танк принадлежит гражданскому лицу, казаки катают на нем детей и устраивают развлекательные мероприятия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Военные уронили танк на дорогу на окраине Южно-Сахалинска
Российские танкисты отработали стрельбу на фоне маневров Sea Breeze
Мужчина прокатил детей на немецкой самоходке и был обвинен в пропаганде фашизма
В российском городе на репетиции парада загорелся танк