Мужчина прокатил детей на немецкой самоходке и был обвинен в пропаганде фашизма

В поселке Смеловский на юге Челябинской области разгорелись споры из-за немецкой самоходной установки Marder-III. Местные жители обвинили реконструктора и владельца техники Дениса Котельникова в пропаганде фашизма и пожаловались на него губернатору. Соответствующее обращение появилось в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

«В нашем поселке <...> с недавних пор находится танк времен Великой Отечественной войны. Танк принадлежит гражданскому лицу, и все бы ничего, но он фашистский. Казаки катают на нем детей, устраивают развлекательные мероприятия. 22 июня, в день начала войны, он проехал по поселку. Страшно даже смотреть на это», — написала местная жительница Ольга Мельник и отметила, что местные власти и полиция говорят, что все законно.

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По словам женщины, к ней, как к бывшей старосте, поступило множество обращений от жителей поселка. Они требуют, чтобы немецкая самоходка перестала ездить по улицам. Мельник заявила, что больше всего ее возмущает появление именно немецкой бронетехники. Она считает, что нужно было брать танк со звездой или как минимум убрать крест на самоходке и «не бесить людей».

При этом владелец самоходки уверяет, что все обвинения беспочвенны. По его словам, техника, наоборот, помогает продвигать патриотизм, потому что при реконструкции советские солдаты всегда побеждают.

«Какая была машина, такую и приобрел. Что касается реакции жителей, то всегда находятся те, которые чем-то недовольны. Самоходку я купил для реконструкции. В воскресенье проводили мероприятие совместно с разными организациями и восстанавливали события одного из боев. Показали, как Красная армия всех победила», — рассказал изданию Znak.com Денис Котельников и добавил, что технику он оформил правильно, запрещенных в России символов на ней нет.

Marder-III — легкая по массе немецкая противотанковая САУ времен Второй мировой войны, активно использовавшаяся на всех фронтах, большинство машин применялись на Восточном фронте. Представляла собой самоходное противотанковое орудие с открытой сзади рубкой, установленной на шасси лёгкого танка PzKpfw II.