Россияне выбрали главные достопримечательности страны

Россияне назвали Красную площадь главной достопримечательностью страны. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, сообщает РИА Новости.

Согласно данным опроса, 19 процентов респондентов выбрали в качестве самого значимого объекта России Красную площадь в Москве. 15 процентов считают, что главным достоянием являются сами жители страны, 10 процентов назвали природные богатства. Так, восемь процентов граждан больше всего гордятся озером Байкал.

Еще шесть процентов россиян назвали главной достопримечательностью страны Санкт-Петербург, за столицу же отдали свой голос четыре процента респондентов.

Всего в опросе участвовало 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Исследование проводилось в 320 населенных пунктах из всех федеральных округов страны.

Ранее в июле известный российский путешественник Олег Чегодаев назвал плато Маньпупунер на Урале гениальным природным шедевром. Отмечалось, что путешественник 1 мая начал свой одиночный пеший поход по Уралу. За пять месяцев он планирует обойти весь регион — более трех тысяч километров.

