В Германии создали «прививочный» лабиринт

Немецкий фермер Бенедикт Люнеман создал на полях «прививочный» лабиринт, который символизирует важность вакцинации от коронавируса. Необычное изображение посреди зарослей кукурузы появилось в земле Северный Рейн-Вестфалия неподалеку от города Зельма Германии, пишет издание Deutsche Welle.

Изображение человека в маске с воткнутым в руку шприцем можно разглядеть, запустив над полями дрон. Фермер своим «полевым» искусством в зарослях кукурузы постарался выразить уважение науке и поддержать прививочную компанию для борьбы с пандемией в Германии. Посетителей будут пускать побродить по лабиринту с 16 июля и до конца октября.

На кукурузных и других немецких полях ежегодно появляются лабиринты, некоторые из которых приурочены значимому для Германии событию. В 2014 году на площади в 18 тысяч квадратных метров в баварском городе Уттинг фермеры вырастили рисунок из конопли, кукурузы, рапса, подсолнечника и мальвы в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Бразилии. В 2013 году немцы изобразили на полях персонажей «Бременских музыкантов» к 200-летию первого издания «Сказок братьев Гримм».