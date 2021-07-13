Вдова Грачевского обвинила первую жену режиссера в желании забрать наследство

Екатерина Белоцерковская, вдова режиссера Бориса Грачевского, заявила, что первая жена его покойного мужа, с которой он развелся более 12 лет назад, подала в суд. Об этом пишет StarHit.

По словам женщины, она ничего не хотела, «кроме справедливости и тихого разрешения» вопроса. «Указала у нотариуса всех наследников, а ведь старшая дочь Бори не общалась с ним 17 лет! Я считаю, она, как и все, имеет право получить свое», — отметила Белоцерковская.

Однако она рассказала, что поступило исковое заявление от первой супруги Грачевского о выделении супружеской доли. «Вы серьезно? За это время у него уже было два брака и двое детей», — подчеркнула вдова режиссера, добавив, что при разводе Грачевский «ушел с одним чемоданом на съемную квартиру и жил там, пока не смог приобрести свой дом».

По словам Белоцерковской, 73-летняя Галина Яковлевна задумала оставить ее сына Филиппа и Василису, дочь Грачевского от второго брака, без крыши над головой. «Просто решили лишить несовершеннолетних детей всего! Бог вам судья!», — заключила она.

Ранее Белоцерковская подала в суд на кинопродюсера Аркадия Григоряна, она обвинила его в подделке подписей, чтобы завладеть половиной наследства ее покойного мужа. Она отметила, что пришла мирно указать кинопродюсеру на произошедшее, но тот заявил, что не знает, как объяснить чужую подпись.

Борис Грачевский — советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель тележурнала «Ералаш». Брак с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской стал для Грачевского третьим. В 2020 году у супругов родился сын Филипп. В 2021 году режиссер умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.