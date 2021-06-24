Вдова Грачевского пережила выкидыш после смерти мужа

Екатерина Белоцерковская, вдова режиссера Бориса Грачевского, пережила выкидыш после смерти мужа. Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», опубликованном на YouTube.

Белоцерковская рассказала, что «срок был очень маленький». О своем положении она узнала после похорон, однако не смогла сохранить беременность. Из-за эмоциональных потрясений она падала в обмороки и отказывалась от еды, в связи с чем близкие начали переживать за ее жизнь. «Как я все это пережила? Я обязана жить для двоих. У меня маленький сын, и я должна его вырастить»,— отметила Белоцерковская.

В апреле она заявила, что не будет снова выходить замуж. Также Белоцерковская добавила, что ее сегодняшняя жизнь похожа на существование.

Борис Грачевский — советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель тележурнала «Ералаш». Брак с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской стал для Грачевского третьим. В 2020 году у супругов родился сын Филипп. В 2021 году режиссер умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.