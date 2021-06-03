Вдова Грачевского решила вести его аккаунт в Instagram

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская решила вести аккаунт мужа в память о нем. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

«Два великих создателя Ералаша! Тут не хватает лишь Аллы Суриковой. Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нем», — написала Белоцерковская, опубликовав архивную фотографию Грачевского со сценаристом Александром Хмеликом.

С момента смерти Бориса Грачевского прошло уже полгода. За это время вдова режиссера неоднократно делилась воспоминаниями о муже, часто публиковала фотографии супруга и рассказывала о семейной жизни.

Ранее близкий друг создателя «Ералаша», актер Владимир Долинский обвинил Белоцерковскую в ранней смерти режиссера. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. По его словам, «она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом», — сказал он.

О смерти Бориса Грачевского стало известно 14 января текущего года. Причиной стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Режиссер скончался на 72-м году жизни.