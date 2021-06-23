Вдова Грачевского поделилась последним разговором с мужем

Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, поделилась подробностями последнего разговора с мужем. Ее слова прозвучали в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», опубликованном на YouTube.

Последняя беседа у супругов состоялась по телефону 7 января, Грачевский в этот момент находился в реанимации. «Я его набираю утром в восемь утра, спрашиваю: “Как ты себя чувствуешь?” Он говорит: “Все хорошо, все нормально. Борюсь, тяжело, конечно, но ничего, я справлюсь”. Начал давать мне какие-то наставления в плане будущего, рассказывать, как дальше продолжать. “Я тебя должен предупредить, если что, на всякий случай”. Я говорю: “Прекрати, никаких "на всякий случай" у нас не будет”», — рассказала Белоцерковская.

В день смерти Грачевского супруга укладывала сына Филиппа спать, ребенок постоянно плакал и кричал: «Папа!».

«На часах в тот момент было 21:47», — обратила внимание Белоцерковская.

Она объяснила, что когда ей выдали справку о смерти, в ней было указано, что Грачевский умер в 21:47. «У Бори была очень сильная связь с Филей», — добавила женщина.

Борис Грачевский — советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель тележурнала «Ералаш». Брак с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской стал для Грачевского третьим. В 2020 году у супругов родился сын Филипп. В 2021 году режиссер умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.