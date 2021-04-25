Вдова Грачевского отказалась снова выходить замуж

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что не будет снова выходить замуж. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Так, один из подписчиков поинтересовался, планирует ли она еще раз выйти замуж. На этот вопрос женщина ответила отрицательно. «Моим мужем останется Боря», — подчеркнула она. Таким образом, она отказалась от еще одного замужества.

Также Белоцерковская отметила, что ее сегодняшняя жизнь похожа на существование. Справляться с потерей ей помогает маленький сын Филипп. Также много с ребенком ей помогает мама.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Он скончался на 72-м году жизни не выходя из медикаментозной комы. По словам Белоцерковской, первым симптомом болезни Грачевского был озноб. После этого он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Спустя неделю у него поднялась температура, однако режиссер отказывался делать компьютерную томографию (КТ) легких.