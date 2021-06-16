Вдова Грачевского подала в суд из-за поддельной подписи создателя «Ералаша»

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская подала в суд на кинопродюсера Аркадия Григоряна, она обвинила его в подделке подписей, чтобы завладеть половиной наследства ее покойного мужа. Об этом сообщает телеканал «360».

В конце апреля женщина выложила пост в Instagram, где рассказала, что подчерковедческая экспертиза установила подделку на документе, по которому 50 процентов доли в «Ералаше» перешли в руки Григоряна. Она отметила, что полностью доверяла ему и была уверена, что он вернет долю наследникам.

Белоцековская отметила, что пришла мирно указать кинопродюсеру на произошедшее, но тот заявил, что не знает, как объяснить чужую подпись. Она также оценила сообщения о том, что Григорян пожаловался в полицию на бывших жен Грачевского. «Не смеялась полгода, сегодня впервые посмеялась. Спасибо большое за цирк», — сказала вдова.

Она добавила, что всегда дружила с мужчиной, который является крестным отцом двоих детей создателя «Ералаша» и не собирается отнимать у него должность, просто хочет справедливого раздела наследства. Сам продюсер комментировать ситуацию отказался.

Ранее бывшая жена худрука «Ералаша» Анна Грачевская оценила оставленное им наследство и выразила намерение бороться за него. Она подчеркнула, что 24 процента должны отойти вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской, остальное — его детям. Отмечается, что худрук «Ералаша» не оставлял завещания перед смертью.

О смерти Бориса Грачевского сообщалось 14 января текущего года. Причиной стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Режиссер скончался на 72-м году жизни.