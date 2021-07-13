Российский кардиолог назвал три причины инфаркта в 35 лет

Кардиолог РАН Юрий Беленков назвал три причины снижения возраста риска инфаркта до 35 лет

В последнее время возраст, при котором есть риск инфаркта или инсульта, снизился почти вдвое — с 65 до 30-35 лет. Три причины, которые послужили этому, назвал вице-президент Российского кардиологического общества, академик РАН Юрий Беленков в интервью изданию «Ридус».

По словам специалиста, такая тенденция появилась из-за запущенных форм артериальной гипертонии, малоподвижного образа жизни и лишнего веса россиян.

«Львиная доля того, что происходит, — это следствие нелеченой, недиагностированной артериальной гипертонии. Причем достаточно высокий уровень гипертонии у молодых людей 15-16 лет. Артериальная гипертония — это состояние наследуется», — подчеркнул Беленков.

Вместе с тем, как отметил академик, на снижение возраста соответствующих заболеваний влияет ожирение, которое негативно влияет на сердце.

«И если до 35 лет ситуацию как-то можно скорректировать диетой и тренировками, то в 40-45 лет, как правило, предлагается медикаментозная терапия», — резюмировал Беленков.

Ранее кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что в возрасте от 45 лет предвещать инфаркт может необычный симптом — боль в животе. Специалист рекомендовала людям, ощутившим подобную боль, пройти обследования сердечно-сосудистой системы.