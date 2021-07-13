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Появились подробности об угрожающем сбросить ребенка с балкона россиянине

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Кадр: видео Telegram-канал «Двач/Ньюсач»
Появились подробности об угрожающем сбросить трехлетнего ребенка с балкона жителе Иркутска

Мужчиной, который угрожал сбросить трехлетнего ребенка с балкона в Иркутске, оказался 34-летний Роман Терентьев, до инцидента он якобы бил свою жену. Подробности о нем появились в Telegram-канале «Daile Storm».

На данный момент Терентьев уже покинул балкон вместе с ребенком и попросил купить ему бутылку водки и сигарет, уточняет Life Shot.

По данным Telegram-канала «Двач/Ньюсач», в понедельник, 12 июля, супруга Романа позвонила в полицию и рассказала, что муж забрал ее сына из садика и заявил ей, что она его никогда больше не увидит. Супруг пригрозил, что последние минуты жизни ребенка он будет снимать на видео и присылать ей.

13 июля в сети появились кадры, на которых Терентьев свешивается с перил балкона высотки, держа в руках мальчика и угрожая выкинуть его.

Дополнение: Полиция задержала Терентьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

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