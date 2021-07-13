Россиянин с ребенком перелез через перила балкона, стал кричать и попал на видео

В Иркутске мужчина с ребенком перелез через перила балкона и стал кричать про измену жены

В Иркутске россиянин с ребенком перелез через перила балкона и стал кричать. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «360tv».

Инцидент произошел на улице Советской. На кадрах, попавших в интернет, видно, как мужчина свесился с перил на балконе высотного дома. В руках у него ребенок, которого он держит над пропастью.

Уточняется, что мужчина угрожал выкинуть ребенка из окна. По предварительным данным, недавно у россиянина начался развод с супругой.

На данный момент очевидцы вызвали спасателей и полицию.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали голого мужчину, который закидывал силовиков бутылками пива. Бутылки злоумышленник украл из продуктового магазина.