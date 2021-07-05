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Просидевшего в застрявшем лифте 17 часов россиянина назвали «неадекватным»

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Житель Приморья провел в застрявшем лифте более 17 часов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июне во Владивостоке. Мужчина застрял в лифте жилого дома, однако управляющая компания не приняла никаких мер, чтобы вызволить его.

Ситуация осложнялась тем, что в кабине не было сигнала вызова аварийной службы, уточнили в горадминистрации, передает РИА Новости. В итоге, по заявлению представителя мэрии, на следующее утро электромеханик обнаружил в кабине неработающего лифта «неадекватно ведущего себя мужчину».

Прокуратура возбудила административное дело на управляющую компанию об административном правонарушении «Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов».

26 апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время посещения больницы в Усть-Илимске застрял между этажами. После этого он поручил проверить все лифтовое оборудование в городе.

Осенью 2020-го жительнице Пскова лифтом отрезало четыре пальца. По словам дочери женщины, ее мать выходила гулять с собакой, а когда вернулась, поводок, видимо, зажало дверями подъемника. Пострадавшая попыталась спасти животное и лишилась пальцев.

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