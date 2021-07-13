Пригрозивший сбросить ребенка с балкона россиянин попросил купить бутылку водки

Россиянин Роман Терентьев, который угрожал сбросить ребенка с 13 этажа, отдал сына спасателям и попросил купить ему бутылку водки. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

Уточняется, что психолог, которая присутствовала на месте происшествия, передала просьбу сотрудникам. По данным РИА Новости, он уже отпустил ребенка и сам также перебрался с балкона в квартиру.

В настоящее время супруга Терентьева пытается успокоить его и говорит, что любит. Однако разговор с ней не приносит результатов.

Дополнение: На данный момент россиянина задержали, пишет агентство со ссылкой на в МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в Иркутске россиянин с ребенком перелез через перила балкона и стал кричать. Инцидент произошел на улице Советской. На кадрах, попавших в интернет, видно, как мужчина свесился с перил на балконе высотного дома. В руках у него ребенок, которого он держит над пустотой. По предварительной информации, недавно у россиянина начался развод с супругой.