Звезда фильма «Борат» подал в суд на производителей каннабиса

Создатель и звезда фильма «Борат», британский актер и режиссер Саша Барон Коэн разозлился на компанию по производству медицинской марихуаны и подал на нее в суд. Об этом сообщает TMZ.

Артист подал иск против Solar Therapeutics. По его словам, организация неправомерно использует его знаменитый образ для продажи каннабиса в американском штате Массачусетс. На билборде изображен персонаж комедийной ленты «Борат» вместе с его фирменной фразой: «Нравится».

Коэн заявил, что Solar Therapeutics добивается коммерческого успеха, используя образ Бората Сагдиева на одном из своих рекламных щитов, расположенном рядом с межштатной автомагистралью. Кинематографист отметил, что сам он не имеет никакого отношения к компании и даже не употребляет марихуану.

Артист требует возмещения убытков не менее чем на девять миллионов долларов, а также хочет, чтобы суд запретил Solar Therapeutics использовать его имя, персонажей и внешность для продажи продукции.

В июле этого года сообщалось, что правообладатель «Love is…» подал в суд на российскую певицу Елену Темникову за якобы незаконное использование изображений бренда в обложке своего сингла. Эксперты фирмы Minikim Holland B.V. оценили ущерб в десятки миллионов рублей.

